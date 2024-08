The Perfect Pencil si può provare a Gamescom!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Studio Cima è entusiasta di invitarvi aThe, un platform psicologico senza precedenti, alla! Questa è la vostra occasione per immergervi in un mondo misterioso e disegnato a mano, pieno di percorsi pericolosi, creature inquietanti e una narrazione che vi sfida ad affrontare le vostre paure e ansie più profonde. Theè un platform d’azione surreale che racconta una storia di crescita personale e del peso psicologico della paura. Unisciti al protagonista John che si risveglia in un bizzarro regno disegnato a mano e si trova faccia a faccia con i terrori che albergano nella sua psiche interiore. Intraprendete un’odissea emotiva esplorando le profondità di un ambiente sconosciuto grazie all’innata capacità di John di vedere cose che gli altri non possono vedere.