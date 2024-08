Pioltello investito da un’auto pirata | Alexander Reyes muore dopo due giorni d’agonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Non ce l'ha fatta, il ventisettenne di origine peruvianal'altra notte in via Cilea ada un automobile. Si è spentoduedi agonia nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Niguarda, al cui interno i medici hanno profuso ogni energia e sforzo per salvargli la vita. Nell'impatto con la vettura il giovane aveva riportato gravi lesioni e un forte trauma cranico. Le sue condizioni erano state considerate fin dal principio disperate. La notizia della morte è stata diffusa dagli stessi familiari, anche attraverso i social.