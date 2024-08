Nuovo sguardo e data di Early Access per Path of Exile 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

Grinding Gear Games ha concesso, durante la cerimonia di apertura della Gamescom, un piccoload alcuni dei potenti boss che popoleranno l'oscuro mondo di Wraeclast inof2. Inoltre, Grinding Gear ha svelato cheof2 entrerà inil 15 novembre. Sin da ora è possibile mettere il titolo nella propria wishlist di Steam. I primi scorsi di gameplay lasciano promettere molto bene per il successore di uno degli hack'n'slash più acclamati degli ultimi anni. Ora non resta che aspettare il 15 novembre per poterlo provare con mano!