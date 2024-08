Lucca la piccola Viola abbraccia l’immagine del papà morto sul lavoro durante una mostra fotografica per i caduti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un’immagine che parla al cuore., una bimba di appena 2 anni,la foto di suo padre Luca Giannecchini,a 51 anni mentre lavorava in uno scavo stradale a Sant’Alessio, vicino. La scena è avvenutaunaa Viareggio, organizzata dall’associazione ‘Assemblea 29 giugno’. La, intitolata ‘Non numeri ma persone’, raccoglie immagini di vittime sul. Tra queste, c’è anche Luca, un operaio di Monte San Quirico, strappato alla vita mentre faceva il suo dovere.Leggi anche: Precipitauna scalata, l’amica resta appesa: dramma in Valle Gesso L’emozione della, accompagnata dalla madre Lucia, ha visto la foto di suo padre. Senza pensarci, ha allargato le braccia come perrlo. Un gesto spontaneo e toccante, catturato da Maria Nanni dell’associazione.