La sfida dei conti pubblici allarme di Bankitalia | Spendiamo per il debito quanto per l’istruzione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Rimini, 21 agosto 2024 – È il passato che presenta il conto. Salato. Errori da non ripetere. Le parole di Fabio Panetta al Meeting di Rimini suonano come un avvertimento. Per il governatore della Banca d’Italia ilpubblico troppo elevato è il problema dei problemi. Urge un cambio di rotta: messaggio chiaro e tondo che Panetta lancia sul palco della kermesse di Comunione e Liberazione. "Il problema cruciale – dice il numero uno di Palazzo Koch – rimane la riduzione delpubblico in rapporto al prodotto. Per sciogliere questo nodo servono politiche di bilancio orientate alla stabilità e al graduale conseguimento di avanzi primari adeguati". Ed eccolo l’avvertimento, proprio mentre per il governo è partito il conto alla rovescia per mettere a punto la prossima legge di bilancio.