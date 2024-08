Ilaria Salis vuole svuotare le carceri | Repubblica beatifica l’eurodeputata di Avs e il suo piano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Gruppo Gedi che in queste ore mette il silenziatore sui casi Fanpage e Stellantis, rilancia da una delle sue voci principali, quella di, un’intervista-zione a, che dalle colonne del quotidiano diretto da Molinari illustra e sponsorizza ilanti-annunciato durante la campagna elettorale europea. I toni sono retorici e le affermazioni dell’intervistata enfatiche, con tanto di incipit dell’apologetica operazione giornalistica affidata a una provocazione che lascia il tempo che trova, e che recita: «è tornata in carcere, ma la destra non esulti: questo non è l’incipit della notizia che vorrebbe leggere. Piuttosto è l’inizio dell’attività politica, sul campo, dell’insegnante di Monza che il voto europeo ha liberato dal pozzo ungherese dov’era precipitata un anno e mezzo fa».