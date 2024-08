Conference League – La Fiorentina contro il Puskas Akademia ricomincia la corsa europea | vittoria e clean sheet a 178 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 21 agosto 2024 – Siccome non c'è due senza tre, lariparte all'assalto dellasperando, stavolta, in un epilogo diverso. Dopo aver perso le ultime due finali, la Viola proverà ad arrivare fino a Breslavia e alzare finalmente la coppa. I toscani iniziano un nuovo corso agli ordini di Raffaele e ripartono dai play offil: secondo gli esperti, laè favoritissima a 1,19il 12 della società ungherese mentre si scende a 6,00 per il pareggio. La quota sale leggermente, fino a 1,78, per un successo di Biraghi e compagni senza subire reti. I padroni di casa puntano a chiudere il discorso qualificazione segnando almeno tre reti, un'ipotesi che si gioca a 1,85. In questa girandola di marcature non è escluso un autogoal che pagherebbe 9 volte la posta.