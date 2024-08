Capelli rossi | lasciatevi ispirare dalle tonalità delle star

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal color rame più naturale al mogano, passando per Cherry Cola: sono tante lepossibili per i. Ecco lepreferite. Il biondo fragola di Blake Lively è adatto alle pelli più chiare e si ottiene aggiungendo riflessi ramati a una base bionda. Scelto da Emma Stone, il rosso rame è la nuance più naturale perfetta per chi ha carnagione e occhi chiari. Caldo e intenso, il rosso mogano di Sophie Turner è tra lepiù facili da portare. Invece il red velvet, azzardato da Zendaya, è un rosso lucente dal sottotono blu che tende al vino. Per vedere da vicino anche le altre sfumature, vi consigliamo di guardare il video di Amica.