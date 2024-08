Tutto è partito da una pizza dopo l’oratorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)è nato durante una serata in pizzeria. "Lo sai che mi piacerebbe fare una passeggiata in montagna?". Da questa domanda di Giorgio Bianchi (foto) a Paolo Mauri è iniziata tutta l’avventura. A loro, subito, si è aggiunto anche Raul Lecchi. Conclusa la serata di sabato in pizzeria, i tre la domenica hanno fatto la prima escursione. Poco per volta hanno aggregato sempre più persone. Il gruppo P.R.G., alla fine, trova le sue origini a Seveso negli ambienti oratoriani. Quella sera in pizzeria era l’incontro tra i giovani delle parrocchie cittadine. E, alcuni di loro, avevano già sperimentato la vita di montagna, partecipando al campeggio estivo organizzato dalle parrocchie. Proprio lì si era creato un bel clima tra i giovani di parrocchie diverse, che fino a quel momento probabilmente non si conoscevano neanche.