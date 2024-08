Pallamano qualificazioni mondiali femminili | le Azzurre in gara a Chieti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) La “Casa della” diospiterà, dal 25 al 27 ottobre prossimi, le gare del Gruppo 4 di qualificazione ai Campionati2025. L’Italia giocherà da padrona di casa, dunque, le proprie sfide contro Lussemburgo e Bulgaria in un raggruppamento a tre che metterà in palio un unico pass verso il secondo e ultimo turno da affrontare per l’approdo al torneo iridato. La fase finale dei Campionatisi svolgerà dal 27 novembre al 14 dicembre 2025 tra Germania e Paesi Bassi. La FIGH ha dunque dato riscontro favorevole alla EHF (European Handball Federation) a seguito del sorteggio che, lo scorso 30 luglio, aveva attribuito la priorità all’ospitalità del raggruppamento in primis alla Bulgaria e in seconda battuta all’urna di provenienza dell’Italia.