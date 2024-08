Jannik Sinner porta a un nuovo primato per l’Italia maschile del tennis | non era mai accaduto nello stesso anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Un periodo da incorniciare. L’Ital-sta vivendo un 2024 molto speciale. Il movimento della racchetta e pallina sta raccogliendo risultati imntissimi e, chiaramente,rappresenta la Stella Polare. L’altoatesino, con l’affermazione nella notte italiana a Cincinnati, hato a 5 i titoli della sua stagione e 15 in totale della propria carriera. Una continuità di rendimento incredibile che si riflette perfettamente nel ranking ATP e nella Race, graduatorie in cuisvetta in maniera chiara. Non c’è solo l’altoatesino, però, a tenere alto il vessillo italico. In ambito, si pensi ad esempio a quanto fatto da Matteo Berrettini nel mese di luglio, con la doppietta Gstaad-Kitzubuehel, o a Lorenzo Musetti capace di infilare una serie di risultati pregevoli come le semifinali a Wimbledon e il bronzo olimpico a Parigi.