Federcepicostruzioni Antonio Lombardi | Emergenza abitativa è il momento di varare un nuovo Piano casa

(Di martedì 20 agosto 2024) “Apprendiamo con soddisfazione dall’assessore regionale al governo del territorio della Regione Campania, Bruno Discepolo dei tentativi in ??atto per il coordinamento di nuove politiche per la, per la riorganizzazione delle strutture, per l’ascolto e il dialogo con le parti sociali e per una pianificazione di intervento di medio periodo del valore di un miliardo, di cui la metà in corso di attuazione. Auspichiamo un confronto più strutturato e costante su queste tematiche, garantendo fin d’ora il massimo supporto e la massima collaborazione anche con la nostra struttura tecnica”. È quanto dichiara il presidente nazionale di, in merito alle riflessioni dell’assessore Discepolo, raccolte dal Mattino.