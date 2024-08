Bacino rotto dopo l’investimento nessun medico se n’era accorto E l’hanno rimandata a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Pesaro, 20 agosto 2024 – “Dobbiamo dimetterla. Non possiamo tenerla qui in ospedale”. “Ma come dimetterla? Mia moglie è stata appena investita da un’auto insieme alla nipotina, ha un dolore alla schiena e la spalla fratturata. Non riesce a muoversi. Fatele almeno i raggi alla schiena”. “No, abbiamo visto tutto. Va”. E’ il racconto che ci ha fatto ieri mattina Germano Garbugli, classe 1950, ex carrozziere, originario di Canavaccio di Urbino, da sessant’anni a Pesaro. Ecco cosa è capitato alla moglie Loretta: “Alle 8.15 del 14 agosto è stata investita da un’auto insieme alla nipotina che per fortuna ha riportato lievi ferite. Mia moglie è stata invece scaraventata violentemente a terra. Portata in ospedale a Pesaro, i medici le hanno riscontrato una frattura alla spalla sinistra. Ma lei aveva un dolore terribile alla schiena. Non si muoveva.