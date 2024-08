Avvocato romeno ricercato in Europa arrestato dalla Polizia a San Nicola la Strada

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 20 agosto 2024) Caserta. Ladi Stato haun uomo di 60 anni,, in quanto condannato, nel Paese di origine, a oltre 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. La Squadra Mobile, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria rumena, ha rintracciato il soggetto a Sanla. Dopo gli accertamenti sull’identità della persona, è stato individuato presso l’abitazione di un conoscente. Lo stesso dovrà espiare la pena della reclusione, poiché condannato in Romania per una truffa commessa, nel 2015, ai danni di una compagnia assicurativa. Dopo la convalida della misura, è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Napoli, in attesa del perfezionamento delle procedure di rimpatrio.