Turista muore scivolando in un dirupo sull’Altopiano di Asiago | a dare l’allarme è stato il suo cane

(Di lunedì 19 agosto 2024) Vicenza, 19 agosto 2024 –precipitando in unmentre è a passeggio col. È successo a una 38enne dell’Emilia Romagna in vacanzadi, in provincia di Vicenza. La donna si trovava lungo un percorso escursionistico quando sarebbe scivolata nella scarpata, sotto gli occhi atterriti del suo. Meta di molte escursioni estive, quella zona è diventata tristemente famosa anche per essere stata teatro di un’altra tragedia: qui due anni era morto un 30enne di Rovigo, Andrea Mazzetto, caduto nel vuoto mentre cercava di recuperare il cellulare della fidanzata. Cosa è successo: le prime ipotesi La, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere scivolata mentre stava camminando vicino al, cadendo nel vuoto.