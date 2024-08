Svegliarsi con 18 gradi Temperature in calo dopo il maltempo Allerta meteo anche oggi in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 -con 18. Era da tanto che non si registravano questenelle prime ore del giorno inilche ha imperversato in gran parte della regione nella giornata di domenica 18 agosto, il caldo asfissiante e l'afa che hanno caratterizzato le ultime settimane hanno subito un brusca battuta d'arresto., allagamenti e danni in tutta la regione.prolungata fino a lunedìmassime inOvviamente nel pomeriggio lesono in aumento, ma niente a che vedere con i 40-41registrati nei giorni scorsi. Le massime insi aggirano nella giornata di lunedì 19 agosto tra i 29 e 31. Livorno sul podio delle"più fresche" con una massima di 27, seguita da Lucca, Massa e Pisa (28). A Firenze e Prato le massime si attestano sui 31