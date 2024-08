Meghan Markle in Colombia oltre a parlare in spagnolo ha fatto una rivelazione sulla figlia Lilibet E Harry obbedisce Leggi su Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quattro giorni. Tanto è durato il tour diin. Un viaggio semi-ufficiale, iniziato il 15 agosto e terminato il 18, che ha visto i duchi impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di combattere la discriminazione online e il cyberbullismo, in particolare a tutela dei minori. A differenza del viaggio in Nigeria avvenuto a maggio, quello in Sudamerica, però, è apparso decisamente più sottotono. Poca visibilità, sui media, ai Sussex e ai loro progetti. Piuttosto, tante polemiche, in primis quelle della gente del posto nei confronti delle motivazioni del tour. Come riporta il Daily Mail, infatti, essendo i locali molto poveri le preoccupazioni dei duchi sul cyberbullismo sono sembrate a loro decisamente di secondo piano.