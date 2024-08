Live Serie A 1a giornata | esordio per Atalanta e Juventus contro Lecce e Como La diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – Termina con due posticipi la primadiA 2024/2025, nella quale non sono mancate le sorprese. Prima tocca all’di Gian Piero Gasperini scendere in campo al Via del Mare (18:30)ildi Luca Gotti: padroni di casa con il 4-2-3-1 e i nuovi acquisti Gaspar, Pierret e Morente in campo, per i nerazzurri è 3-4-1-2 con il neo-acquisto Brescianini dal 1’ alle spalle di De Keteleare e Retegui.anche per ladi Thiago Mottaildi Cesc Fabregas: per i bianconeri si va verso il 4-1-4-1 e Vlahovic unica punta, lombardi con Barba al posto dell’infortunato Varane e la coppia Belotti-Cutrone davanti., le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. All.