Il nuovo campione del mondo di Pokémon è italiano | battuto in finale il giapponese Ishigaki

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildelè l’Luca Ceribelli, che ha trionfato nelladeiWorld Championship 2024 a Honolulu contro ilYuta. Il 21enne originario di Bergamo si è imposto dopo un duello tutt’altro che semplice e si è portato a casa anche i 30.000 dollari di primo premio. È la seconda volta che unsale sul gradino più alto del podio delle gare di. Per primo ci era riuscito Arash Ommati nel 2013. Luca Ceribelli si è imposto nei campionati diScarlatto eVioletto che si sono svolti in questi giorni alle Hawaii. Studente di fisica, il bergamasco ha dovuto lottare duramente per conquistare il titolo, superando i gironi eliminatori della prima giornata con sei vittorie e due sconfitte.