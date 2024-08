Caso Arianna Meloni Renzi e i suoi attacchi ad orologeria Adesso è pronto ad abbracciare persino Salis

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Matteoce l’ha questa tendenza a essere come il barone di Munchausen. La deve sparare grossa ogni giorno, ad esempio citando la sua lite con Obama e iruoli internazionali. Eppure, l’ex presidente del Consiglio, che a dicembre del 2016 annunciò il suo esilio definitivo dalla politica dopo la sconfitta sonora al referendum costituzionale, è ancora lì. Si è preso il seggio del Pd il 2018, salvo lasciarlo un anno dopo, si è ripreso il seggio il 2022 con un’alleanza con Calenda durata più o meno quando duravano i matrimoni di Liz Taylor, e oggi tenta disperatamente di rientrare nel centrosinistra, riabbracciando Schlein e, anche se in quel campo lì, come ha confermato ieri Fratoianni, non lo vuole nessuno.