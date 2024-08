Verona-Napoli 0-0 primi venti minuti di equilibrio al Bentegodi LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Ildi Conte affronta l’esordio della propria stagione contro l’Hellasdi Zanetti. Fuori uno dei protagonisti voluto dl tecnico leccese, purtroppo Buongiorno si è fermato negli ultimi giorni e allora Juan Jesus lo sostituisce in questa prima giornata. 33? Occasionissima per Anguissa! Cross di Di Lorenzo dalla destra, e colpo di testa del ivoriano da dentro l’area. Palla alta non di molto! 30? Attenzione alche per la prima volta riesce a muovere il pallone con agilità vicino l’area degli azzurri 27? Cooling break chiamato dal direttore di gara. Grande caldo al24? Simeone non riesce a trovare spazi e lanciarsi in profondità 20? Tiro da fuori di Politano di precisione, palla fuori di poco.