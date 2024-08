Martina Colombari rivela | Accanimento verso la mia magrezza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024) A 49 anni,sfida il tempo e le convenzioni con un fisico che farebbe invidia a molte ventenni. Ma attenzione: dietro quel sorriso perfetto e quel corpo scolpito non c’è solo fortuna genetica, c’è lavoro, costanza e soprattutto una buona dose di ribellione contro gli stereotipi che la società impone. “Mi devono spiegare perché se sei magra devi sempre sentirti dire che non mangi!” – sbotta, in un’intervista al Corriere della Sera, e chi può darle torto? Lei, che di body shaming ne sa qualcosa, ha imparato a fregarsene dei giudizi altrui, puntando tutto su salute, autenticità e una filosofia di vita che esclude ogni compromesso. Prendersi cura di sé: questione di scelte, non di estetica Per, il segreto non è solo mantenersi in forma ma anche prendersi cura della propria salute come si farebbe con una pianta delicata.