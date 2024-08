Duplice omicidio a San Candido morto in ospedale il killer che si è sparato durante blitz

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) Ewald Kühbacher, 48enne ex guardia di sicurezza privata, ha ucciso a San(Alto Adige) in casa il padre novantenne - malato e costretto a letto - e una vicina di 50 anni che abitava nell'appartamento al piano inferiore, che era intervenuta allarmata dai rumori che provenivano dall'alloggio dei Kühbacher. La donna è stata uccisa sul pianerottolo di casa. L’uomo si è barricato nel suo appartamento, per poi rivolgere l'arma contro se stesso nel corso dell'irruzione delle teste di cuoio, ferendosi gravemente alla gola: èin. Le indagini sono in mano alla Procura di Bolzano, l'appartamento è stato messo sotto sequestro.