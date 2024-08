Costantino Vitagliano | Gli Aggiornamenti Dopo La Malattia!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 18 agosto 2024)ha dato ufficialmente notizie riguardo la sua. Ecco che cosa ha detto!, noto per il suo passato da tronista di Uomini e Donne, ha recentemente affrontato un periodo molto difficile, segnato dalla scoperta di unaautoimmune. Nonostante le avversità,è riuscito a mantenere il sorriso e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. Ora, sembra essere finalmente sulla strada della guarigione, grazie a cure che stanno cominciando a mostrare i loro effetti positivi., abituato a essere al centro dell’attenzione, ha dovuto affrontare una sfida inaspettata: il suo corpo, che per anni è stato il suo punto di forza e la sua fonte di guadagno, lo ha messo alla prova in modo severo.