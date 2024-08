Taranto arriva l’epilogo di Ezio Capuano | il tecnico è stato esonerato Il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo aver trascinato i pugliesi fino ai play-off per la Serie B ed averli salvati l’anno precedente, ildel, vienedopo l’ennesimo certificato medico inviato dallo stesso al club. “La societàFootball Club 1927 – si legge nella nota – comunica chesollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club rossoblu ringrazia ilper l’impegno profuso in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale. Contestualmente si comunica anche l’esonero del vice-allenatore Cosimo Zangla.” Il triste epilogo diha pagato a caro prezzo le vicissitudini societarie che si protraggono da tempo nel club rossoblu.