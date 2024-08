Paupisi al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada il 2 premio ‘Cecatiello D’Oro’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer il secondo anno consecutivo in occasione deldeidi– 51° Sagra del Cecatiello, sarà conferito il“Cecatiello d’oro“, istituito nel 2023 in occasione dei 50 anni della fondazione della Pro Loco dicon l’intento di premiare alcuni cittadini paupisani che si sono distinti in diversi ambiti fregiando il nostro piccolo paese. I premiati di questa seconda edizione saranno: Giacomo Cusano, il Comando Stazione Carabinieri di, Bar Pizzeria Gioia e poi ilsarà assegnato anche in memoria di Monsignor Tommaso Boscaino. Ilè realizzato dall’artista Angelo Rubbo e la manifestazione di premiazione si terrà venerdì 23 agosto alle ore 19:00 nella sala consiliare.