Omicidio Sharon Verzeni il padre | Nessuno poteva avercela con lei Chiediamo giustizia e che chi abbia visto parli

(Di sabato 17 agosto 2024) Terno d’Isola, 17 agosto 2024 – L’obiettivo è quello di trovare il killer in tempi brevi, perché non faccia male ad altre persone e perché venga fatta: ma per i genitori dirimane il vuoto che ha lasciato la tragedia della morte della figlia, che a 33 anni è stata accoltellata per le strade del suo paese inspiegabilmente e senza chevedesse qualche dettaglio. Brunoha cercato di descrivere la difficoltà di queste ultime settimane in una lunga intervista rilasciata a Repubblica; “era una ragazza semplice, solare. Aspettavo il momento di accompagnarla all'altare, si sarebbe sposata l'anno prossimo. Ma quel momento non arriverà mai. Non riesco a darmi una spiegazione,con lei, non ha mai fatto male a una mosca. Spero prendano il colpevole: non per vendetta, ma perché non faccia del male a qualcun altro.