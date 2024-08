Londra scoppia incendio nella casa museo Somerset House | centinaia di pompieri sul posto – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024) Unha colpito ladi, la storicanobiliare trasformata ine centro per eventi culturali situata sullo Strand, lungo il fiume Tamigi. Le fiamme hanno interessato in particolare il tetto dell’edificio, noto per il suo ampio cortile e la sua storica facciata. I servizi di emergenza hanno riferito che circa 100 vigili del fuoco e 15 autopompe sono stati mobilitati per affrontare il rogo. Alcuniche hanno ripreso la zona mostrano nuvole dense di fumo che si sollevano da sopra l’edificio, che si estende per circa 180 metri. LaLa, inaugurata nel 1796, è un importante centro culturale che ospita concerti estivi e una famosa pista di pattinaggio sul ghiaccio in inverno.