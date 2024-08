La famiglia Ferri riunita 115 anni dopo Visita speciale a Folignano dal New Jersey

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) I due rami della, sulle due sponde dell’Atlantico, si ritrovano115. Un ramo partì daagli inizi del Novecento alla volta di Camden, nel New, ovvero negli Stati Uniti. Di lì a poco, però, se ne persero le tracce. Grazie alle ricerche messe in atto da Aureliano, a partire dagliNovanta, i due rami dellasi sono rimessi in contatto e in questi giorni iascolani hanno potuto abbracciare i lontani cugini Louis Johne sua figlia Joelle che vivono in Florida. Insomma, una bellissima reunion che era attesa da tantissimie che ha rappresentato, per entrambi i rami della, un’ottima opportunità per conoscerci e togliersi tante curiosità in merito alle proprie origini. Una splendida storia che meritava di essere raccontata.