Ct Spalletti taglia a sorpresa il calciatore del Napoli | la rivelazione per Francia-Italia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Convocazione a rischio per ildel, che aveva sorpreso tutti in vista dell’Europeo: ora ctavrebbe deciso dirlo L’deve rialzarsi dopo la figuraccia europea di quest’estate. Tutti si affidavano alla grandezza e alle idee tattiche di Luciano, che in due anni alha creato un gruppo fantastico, capace di vincere uno Scudetto dominando il campionato. Ma si sa, club e Nazionali sono due mondi diversi. Come per ogni competizione internazionale, quando c’è da fare la lista dei convocati è sempre difficile accontentare l’intero Paese. Anche il Commissario Tecnico è passato attraverso le critiche di milioni di tifosi, che avrebbero preferito tizio anziché caio. E con il senno di poi è sempre troppo facile dare un giudizio.