Agendia ha ottenuto la certificazione CE-IVDR per il suo prodotto MammaPrint ® e BluePrint ® Saggi sul cancro al seno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 17 agosto 2024) IRVINE, Calif. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–, Inc. ha annunciato oggi di averladell’Unione Europea (UE) In vitro Diagnostic Medical Device Regulation () per tre prodotti, tra cui. ® FFPE Microarray,® FFPE Microarray,® e® NGS Kit. In base alla normativa, questi prodotti sono classificati come classe C. Questariconosce la stretta aderenza dia rigorosi standard di qualità e sicurezza e garantisce l’affidabilità e l’efficacia dei test in ambito clinico in tutta l’UE. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto laper i nostri teste desideriamo continuare a impegnarci per fornire risultati precisi ed efficaci a coloro che si sottopongono al trattamento del tumore al”, ha dichiarato Mark R. Straley, Amministratore delegato di