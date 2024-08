Paura a Santa Maria di Castellabate | crolla una ringhiera ferite due persone

Leggi tutta la notizia su zon

Ieri sera, sul Lungomare didi, in località Punta dell'Inferno, duesono rimastea seguito del cedimento improvviso di unain metallo. I malcapitati, che erano appoggiati alla struttura, sono caduti riportando diverse lesioni. L'intervento tempestivo dei soccorsi L'allarme è stato immediatamente lanciato dai presenti, permettendo ai sanitari del 118 di intervenire rapidamente. Uno dei feriti, sospettato di aver riportato fratture, è stato trasportato in ospedale, mentre l'altra persona, che ha subito una ferita alla testa, è stata stabilizzata sul posto. Le forze dell'ordine sono state allertate e dovranno accertare eventuali responsabilità per l'incidente.