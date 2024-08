Lazio nuovo infortunio per Mario Gila | lesione di medio grado al retto femorale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si ferma ancora, difensore della, già costa saltare buona parte della preparazione per un problema muscolare. “Il calciatore è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato unamuscolare dia carico deldella coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, si legge nella nota della società biancoceleste. Il centrale spagnolo rischia di tornare a disposizione dopo la prima sosta del campionato, quella del 2-10 settembre.perdialSportFace.