Il trattamento riservato a Vitor Roque è l’emblema della confusionaria gestione sportiva del Barcellona Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) In Spagna fa molto discutere lache ilsta facendo di. L’attaccante, arrivato a gennaio, non sarebbe più nei piani del club, che sta cercando una soluzione per mandarlo via. Era stato accostato anche al Napoli.scrive: “ha firmato per il Barça all’inizio dell’anno con un accordo da 30 milioni più altrettanti bonus. È arrivato in una squadra in difficoltà e ha portato aria nuova, ma l’effetto si è esaurito dopo appena una manciata di partite. Nemmeno i suoi gol contro Osasuna e Alavés in partite consecutive sono riusciti a raddrizzare un destino segnato fin dal suo arrivo a. Dall’arrivo di Flick non è cambiato nulla. O sì, ma in peggio. Il Barça gli ha tolto il numero 19 per darlo a Lamine poco prima di svelare la nuova maglia e Pau Victor ha preso il suo posto.