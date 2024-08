Gattuso si fa conoscere anche all’Hajduk | eliminati in Conference dai modesti slovacchi del Ružomberok

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024)si faindaidel. Gennaro, uno dei tecnici preferiti dai competenti tifosi del Napoli (nonché dai giornalisti che lo osannavano), si sta facendoe apprezzareSpalato. La squadra croata è stata eliminata ai preliminari diLeague daidel. All’andata era finita in pareggio ina, poi ieri sera la sconfitta interna per 1-0.ha così commentato l’eliminazione. «Oggi niente era dalla nostra parte. Non ho molto da dire. Dio non era dalla nostra parte oggi e non c’è nulla che possiamo fare. Avete visto la voglia e l’impegno della squadra. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma oggi non ha funzionato. Siamo solo al 15 agosto, e faremo tutto il possibile per migliorare. Penso che meritassimo di più».