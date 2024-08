Cruciani attacca | Ora Imane fa la vittima per fare soldi Ma se si dimostrasse che ha caratteristiche maschili…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) E’ uninsolitamente pacato nella forma, ma molto diretto nei contenuti quello che emerge dall’intervista pubblicata da Stefano Zurlo su Il Giornale di ieri. Al centro del discorso, la figura diKhelif e le polemiche, con tanto di denunce e azioni legali, emerse in questi giorni. “vuolecassa”, spiega il conduttore de La Zanzara. “Leggo che sarebbe stata turbata dagli insulti ricevuti sul Web. Però si è turbata così tanto che ha vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi. Che turbamento”. Secondo, alla fine è “il vittimismo che paga sempre. La storia del cyberbullismo che hanno tirato fuori i suoi avvocati mi sembra esagerata. Mi pare tutto esagerato in questa storia”. Il conduttore specifica anche che, per lui,se non si certifica il contrario è una donna, pur sottolineando come tutta la faccenda sia confusa e controversa.