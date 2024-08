La carta di Bisoli Magnino terzino destro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nella gara di sabato scorso di Coppa Italia a Napoli, il signor Kvaratskhelia al suo cospetto non si è troppo divertito. Lucainfatti allo stadio Maradona ha interpretato al meglio il ruolo diingabbiando da par suo il georgiano e dimostrando, se mai ce ne fosse ancora bisogno dopo tre anni e mezzo di militanza gialloblu, di essere mister duttilità in persona. A tre giorni dall’esordio in campionato a Bolzano, il pordenonese ha parlato prima dell’allenamento ‘open’ di ieri pomeriggio allo stadio Braglia, giusto il giorno dopo del suo compleanno. "Siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare, lo eravamo già prima della partita di coppa a Napoli. Dopo il bel match che abbiamo disputato al Maradona lo siamo ancora di più".