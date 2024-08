Incidente di Ferragosto a Sora | uomo gravemente ustionato durante un barbecue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto – Un tranquillo pranzo diha rischiato di trasformarsi in tragedia a, in provincia di Frosinone, quando undi cinquantacinque anni è rimastomentre preparava il. L’è avvenuto nella tarda mattinata,i festeggiamenti con amici e parenti, in quella che doveva essere una giornata di relax. L’, residente del posto, si trovava nel cortile di un’abitazione in via Marsicana, intento ad accendere ilper grigliare carne e verdure. Per cause ancora da accertare, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, riportando gravi ustioni. La scena si è svolta sotto gli occhi dei familiari e degli amici, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto, trasportando l’in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità.