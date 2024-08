Il padre del calciatore del Barcellona Lamine Yamal accoltellato in un parcheggio a Mataró

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ildella stella delè statoin unin Frank Marshall Street, nel barrio Rocafonda di, comune a pochi chilometri dalla capitale della Catalogna dove vivono i familiari del17enne campione d’Europa. Mounir Nasraoui è stato trasferito in ospedale con ferite di varia gravità, ma non è in pericolo di vita. I Mossos d’Esquadra, che indagano sull’aggressione, hanno già arrestato tre persone per tentato omicidio. Gli agenti hanno confermato che il fatto è avvenuto mercoledì intorno alle 21,10 nel quartiere Rocafonda di, doveè cresciuto e dove vivono ancora suoe sua nonna. Secondo la testimonianza di alcuni residenti della zona citati dal quotidiano La Vanguardia, ildiè stato sgridato da alcune persone mentre portava a spasso il suo cane.