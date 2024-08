IL MATTINO- Neres pronto per il Napoli ADL rassicura Conte sui rinforzi promessi | arriveranno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 agosto 2024)a un passo, Gilmour in arrivo per le visite. McTominay nuova pista calda. Il calciomercato delè in fermento. Le ultime notizie. NOTIZIE CALCIO– A tre giorni dall’esordio contro il Verona, ildi Antoniovive un Ferragosto di attesa e speranza. Secondo quanto riporta il quotidiano il, il tecnico,to da De Laurentiis durante l’ incontro a Ischia, mantiene la calma nonostante la preoccupazione per ie non ancora arrivati.paziente, ma servonoBuongiorno, Marin e Spinazzola hanno già dato nuova linfa alla squadra, ma non bastano.sa che per scalare la classifica servono altri innesti di qualità. Il tecnico pugliese ha mostrato la sua mano imponendo personalità nel palleggio e maggiore accortezza difensiva, ma è consapevole che serve di più.