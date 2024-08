WWE | Wes Lee sfida Zachary Wentz a NXT No Mercy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alla fine dell’episodio di NXT del 6 agosto, Lee ha traditoe Trey Miguel. Il tradimento è arrivato dopo che Lee ehanno combattuto senza successo contro Axiom e Nathan Frazer per l’NXT Tag Team Championship. Nella puntata del 13 agosto, Wes Lee è salito sul ring e ha parlato di quello che è successo. Ha notato che le sue azioni hanno scioccato se stesso e il mondo. Lee ha detto chelo ha deluso, proprio come lo ha deluso quando è stato lasciato nel 2022. Ricordava come tutti fossero dispiaciuti per lui e pensassero che sarebbe diventato un tag team. Lee ha dichiarato di aver lavorato duramente per diventare un grande campione nordamericano di NXT. Lee ha notato chee Trey Miguel si sono riuniti e lo hanno lasciato solo a NXT. Ha detto che solo lui ha raggiunto la grandezza. Lee ha detto che aveva finito di fare il custode.