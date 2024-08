Nel paniere arriveranno l’anguilla e la vongola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’aglio di Vogliera è l’unico prodotto a marchio dop della nostra provincia. Non mancano specialità igp, tra questa la salama da sugo regina della tavola. Un esercito destinato a crescere. In attesa del marchio igpdi Comacchio, la carota ferrarese, il cocomero ferrarese, ladi Goro, la zia e il salame all’aglio. "Sono le nostre bandiere, cibi che superano i confini per conquistare l’Europa e il mondo. Le nostre specialità, ricchezze della campagna e del mare, sono ambasciatori di un territorio", sottolinea Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura. A quando risale la legge che ha istituito i marchi d’eccellenza? "Dobbiamo andare al 1992. Del resto fino a qualche tempo fa parlavamo di prodotti di nicchia. Adesso non è più così" Cosa è cambiato? "Questi prodotti fanno da traino, sono la carta d’identità del made in Italy.