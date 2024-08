Fenomeni di bassa pressione sul lungomare di Latina | il piano di azione di Acqualatina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

14 agosto 2024 – Nelle ultime settimane, alcune zone deldistanno affrontando problemi diidrica. Queste problematiche sono dovute principalmente alla vetustà della rete e ai picchi di consumo della stagione estiva. Per far fronte a queste difficoltà, Acquaha avviato undi interventi a breve e medio termine. Analisi della situLa rete idrica deldiè in condizioni di deterioramento, con perdite sia visibili che occulte e infrastrutture che necessitano di manutenzione straordinaria, o di una sostituzione completa. Questa situcomporta difficoltà nel mantenere unacostante, in particolare durante i periodi di alto consumo, appunto come l'estate.