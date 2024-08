Omicidio Sharon Verzeni il compagno in caserma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Sergio Ruocco è stato convocato indai carabinieri per essere sentito nell'ambito delle indagini sul delitto della fidanzataa Terno d'Isola, nella Bergamasca. A quanto viene riferito da fonti investigative, viene ascoltato come persona informata sui fatti.è stata uccisa il 30 luglio scorso, accoltellata alla schiena e al torace. La giovane donna, che aveva studiato da estetista, era ancora in vita quando fu soccorsa in via Castegnate. Fu portata in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma non ci fu nulla da fare. Morì poco dopo il ricovero. Da giorni i carabinieri indagano per ricostruire le ultime ore di vita, i contatti avuti con altre persone e sono alla ricerca di un possibile movente che spieghi il delitto