Omicidio Sharon Verzeni | c’è la svolta Arrestato un pusher di 33 anni di origini marocchine

(Di martedì 13 agosto 2024) Non è ancora stato trovato l’assassino di, la donna di 33originaria di Terno d’Isola (Bergamo) che è stata uccisa con tre coltellate alla schiena e una al petto il 30 luglio scorso. È stato invecel’uomo che ha dormito nel box sequestrato di via Castegnate, la stessa via in cui è avvenuto il delitto. Il 33enne è stato rintracciato nella giornata di mercoledì 7 agosto a Stezzano: aveva 38 grammi di cocaina. Non sembrerebbero però esserci legami con l’assassinio., barista di 33, è stata trovata morta il 30 luglio 2024 in via Castegnate. Da quel giorno, gli inquirenti, cercano senza sosta l’omicida. Leggi anche:: le telecamere potrebbero svelare l’assassino Le indagini hanno incluso la revisione di oltre cento ore di riprese video da una cinquantina di telecamere nella zona di Terno d’Isola.