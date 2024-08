Gasperini | Supercoppa europea nessuno chance così! Inter 14 anni fa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Alla vigilia di Real Madrid-Atalanta Gianpieroracconta le proprie sensazioni sulla sfida di. Non manca anche il riferimento all’. PRESTIGIO – Gianpierovienecettato dai giornalisti di Sky Sport 24 allo Stadio Nazionale di Varsavia, dove domani sera andrà in scena Real Madrid-Atalanta- L’allenatore della Dea dichiara: «Sarà una partita di grande prestigio he aspettiamo dal giorno in cui abbiamo vinto a Dublino. C’è l’intenzione di fare la partita al meglio delle nostre possibilità contro una grande squadra indubbiamente. Non è l’Atalanta di Dublino ma è pur sempre l’Atalanta, col suo entusiasmo, la sua voglia di giocare a calcio e di fare quello che ci ha portato a giocare questo tipo di partita».