Alberto Angela e il ricordo di suo padre Piero | Mi mancano troppe cose Mai incontrata una persona così saggia

(Di martedì 13 agosto 2024) A due anni dalla morte del, il figlioha condiviso una lettera commovente su Instagram per ricordare il grande divulgatore scientifico, raccontando la grande influenza che ha avuto su di lui e sui tantissimi appassionati di conoscenza e scienza. «Sono passati due anni dalla scomparsa di mio. Ma non ci si abitua mai all’assenza di unacara. Soprattutto se ha segnato non solo la vita della tua famiglia, ma è diventata una presenza forte anche in quella di tanti che lo hanno ascoltato nelle sue trasmissioni o letto i suoi libri», scrivenella missiva pubblicata dedicata al. «Penso anche a chi, grazie a lui, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca e ai temi del sapere. Tanti, appunto, che ogni giorno ti ricordano quanto sia stato importante nella loro vita.