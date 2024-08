Tossine da smaltire ed errori da aggiustare | Napoli devi faticare!

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl capomastro Antonio Conte fu chiaro quando c’è stata la presentazione a Palazzo Reale: Amma Faticà è stato un annuncio così chiaro, che la società ha creato delle maglie celebrative con questa frase. Però c’è ancora tanto da fare. Forse alcuni dei giocatori che indossano la maglia del, dovrebbero indossare anche questa, pronunciata dal proprio allenatore. Il cantiere è aperto su tutti i fronti: mercato e campo. “Io non devo essere accontentato, è ilche deve essere accontentato” l’esultanza dei giocatori deldopo il rigore decisivo parato da Meret; foto tratta dalla pagina Facebook della SSCDalle parole di Conte si evince come l’insoddisfazione sia palpabile. Non tirava una bella aria, in sala stampa: durante la conferenza stampa, era palese che l’allenatore delsi aspetta ancora tanto dalla società.