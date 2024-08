Mantova un buon finale non basta | si qualifica il Lecce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nonostante un, ilcede 2-1 al, trafitto dal gioco aereo dei salentini, che proseguono così il loro percorso in Coppa Italia. I giallorossi vogliono far valere subito la categoria di differenza e i virgiliani sono costretti ad iniziare la gara sulla difensiva. La squadra di Possanzini non riesce a rispondere ai salentini che cercano di fare gioco e nei primi minuti Krstovic può andare al tiro per due volte, ma senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. I biancorossi non riescono ad entrare con convinzione in partita e al 14’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Gallo, si vedono trafiggere da Gaspar, che conferma le sue doti in acrobazia saltando più alto di tutti di testa e trafiggendo Festa. Il rapido svantaggio sembra intimorire ancora di più unche non riesce a sottrarre il pallino del gioco ai padroni di casa.