Gubbio ko in Coppa Italia di Serie C è l’Ascoli a passare il turno 2-1

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – A vedersela con l’Arezzo nelsuccessivo sarà. IndiC ilcade proprio in terra ascolana contro i bianconeri. Finisce 2-1 un match nel quale gli umbri ci hanno provato ma poi hanno dovuto soccombere. Una partita comunque equilibrata, in cui alla fine due giocate di qualità ascolane hanno condannato la squadra di Taurino. Un team ancora in pieni lavori in corso quello del, con tanti ragazzi giovani in panchina e una rotazione corta. “Avremmo comunque dovuto lavorare meglio sulle reti che abbiamo subito – dice il tecnico – Nel primo tempo abbiamo creato tre quattro occasioni, avremmo potuto essere un po’ più pericolosi. Nel complesso la squadra ha lottato alla fine pur non avendo cambi. Sapevamo che avremmo potuto soffrire.